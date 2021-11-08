İkinci el otomobilde de tedarik zorlaşıyor

Kiralama şirketleri sıfır araçlarda tedarik sorunu devam ettiği için araçlarını satmaktan vazgeçti. Bu da ikinci elde tedariği zorlaştırıyor.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Kiralama şirketleri sıfır araçlarda tedarik sorunu devam ettiği için artık 1-5 yaş aralığındaki araçlarını, yerine yenisini koyamayacağı için satmaktan vazgeçti, kilometreleri artsa da kiralamaya devam ediyor. Bu da ikinci elde tedariği zorlaştırıyor" dedi.

“ÇİP KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİ ZAMAN ALACAK”

Otomerkezi.net, önümüzdeki yıl otomotiv sektörünü oldukça zorlu günler beklediğine işaret eden dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yapılan değerlendirmede, hem sıfır araçlardaki çip ve ham madde krizinin çözülmesinin zaman alacağı, dğer tarafta ikinci el araç bulmanın zorlaşacağı, bulunan araçlarda da fiyatların ciddi oranda artmış olacağı belirtildi.

“GERÇEK SATIŞ ORANI ANCAK YÜZDE 10”

İkinci el araç ilanlarında ciddi bir azalma olduğunu söyleyen Muhammed Ali Karakaş “İkinci el aracı olanlar da, bayiler de son haftalarda birer birer ilanlarını kaldırdı. Bu süreçte vazgeçenlerin bir kısmı ortalama 20-30 bin TL fiyat artırıp yeniden ilan verdi ya da satmaktan vazgeçti. İlan sayılarına bakıldığında da belirgin bir düşüş gözlemleniyor. İlan sayıları ortalama 400 binden 280 bine gerilemiş durumda. Hali hazırda online platformlardaki ilan sahiplerinin ancak yüzde 10’u gerçek satıcı, reelde satışa açık ortalama 50 bin araç var, geri kalanı maalesef manipülasyondan ibaret” dedi.

İkinci el araç piyasasına stok kaynağı sağlayan etkenlerden birisi ise operasyonel filo kiralama şirketleri oluyor. Fakat sıfır araç sıkıntısı sebebiyle kiralama şirketleri de var olan araçlarını yenisi ile değiştirme yoluna gidemiyor. Karakaş, konu ile ilgili olarak “Kiralama şirketleri sıfır araçlarda tedarik sorunu devam ettiği için artık 1-5 yaş aralığındaki araçlarını, yerine yenisini koyamayacağı için satmaktan vazgeçti, kilometreleri artsa da kiralamaya devam ediyor. Bu da ikinci elde tedariği zorlaştıran faktörlerden sadece birisi” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞIN BULDUĞU ARACI ALMASINDA FAYDA VAR”

Tedarik probleminin ikinci ele de yansıdığı bugünlerde, ilanlar arasındaki fiyat farklarının arttığını söyleyen Karakaş “Boyası, değişen parçası olan araç ile boyasız araç farklarına bugünlerde takılmamakta fayda var. Çünkü boyasız bir araç, 2-3 parça boyası ya da değişen parçası olan bir araçtan 50 bin TL daha fazla fiyatla ilana koyuluyor. Bu durumu biz doğru bulmuyoruz. İkinci ele düşmüş otomobillerde hasar geçmişi olması bu işin doğasında var. Artık hasar geçmişi konusuna da daha Avrupai bir bakış açısı ile bakmalıyız. Vatandaşın, tedarik probleminin olduğu bu dönemde bulduğu, beğendiği aracı almasında fayda var.” dedi.

“YIL SONU BEKLENTİMİZ 6.5 MİLYONLA SINIRLI”

Döviz kuru gidişatının sektörü büyük ölçüde etkileyip, ikinci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Karakaş “Kurumsal markalar olarak döviz kurunun gidişatı bizleri tedirgin ediyor. Piyasanın oturması için volatilite devam etmemeli, durağan pozisyona geçmeli. Yıl sonuna kadar kur, faiz ve tedarik sorunu etkenleriyle fiyatların %20 bandında artabileceğini öngörüyoruz. Yıl sonu satış beklentimiz ise 6.5 milyonla sınırlı.” yorumunu yaptı.