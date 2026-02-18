İKMİB başkanlığı için Vefa İbrahim Aracı aday oldu

8 bini aşkın firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türk kimya sektörünün en güçlü kurumsal yapılarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, 2025 yılında 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak toplam ihracattan yüzde 13,5 pay aldı ve 238 ülke ile bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Bu güçlü tablo eşliğinde İKMİB’de yeni dönem süreci resmen başladı.

Sektörün önde gelen sanayici ve ihracatçılarından Vefa İbrahim Aracı, İKMİB başkanlığına adaylığını 17 Şubat’ta Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantı, sektörün çatı kuruluşları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Basın toplantısına; İKMİB Başkanı Adil Pelister, ZÜCDER Başkanı Burak Önder, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, PAGDER Başkanı Kenan Benliler, PLAT Başkanı İmer Özer, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, SÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dinç, EVSİD Başkanı Talha Özger, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar, ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Altuntaş, Gebze Plastik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Adaylık açıklamasında konuşan V. İbrahim Aracı, bu başarının arkasında İKMİB’in geçmiş dönem yönetimlerinin kolektif emeğinin bulunduğunu belirterek bugüne kadar görev alan tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. “Kimya yalnızca bir sektör değil; sanayinin tamamını besleyen stratejik bir üretim gücüdür” diyen Aracı, küresel rekabet koşullarının daha dikkatli ve bütüncül bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurguladı.

İKMİB’de 16 Alt Sektörü Kapsayan Bütüncül Bir Yaklaşım Şart

Kimya sektörünün çok katmanlı yapısı, tüm alt sektörleri kapsayan ortak bir bakış açısını gerekli kılıyor. İKMİB Başkan Adayı V. İbrahim Aracı, birlik bünyesinde faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, kimya sektöründe sürdürülebilir ihracat artışının ancak bu anlayışla mümkün olabileceğini ifade etti.

Aracı, ‘‘Kimya sektörü 16 alt sektörüyle büyük bir bütün oluşturuyor. Küresel rekabetin geldiği noktada firmalar kadar sektörel organizasyonların da güçlü olması gerekiyor. İhracat stratejilerinin alt sektör bazında ele alınması, GTİP düzeyinde doğru analizlerin yapılması ve katma değer potansiyeli yüksek alanlara odaklanılması önümüzdeki dönemin belirleyici başlıklarıdır. Özellikle ana kimyasallarda yüksek ithalat ihtiyacı, cari denge üzerinde belirgin bir yük oluşturmaktadır. Bu tablo, üretim kabiliyetimizin ve yatırım ortamımızın bütüncül bir bakışla ele alınmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede; cari açığa doğrudan etki eden ana kimyasal ürün gruplarında yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım teşviklerinin, ilgili Bakanlıklarımız nezdinde gündemde tutulması ve bu sürecin sektör adına yakından takip edilmesi, İKMİB’in sorumluluk alanlarından biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

GEBKİM OSB, İKMİB Vizyonunun Güçlü Referansı

Sanayici kimliğini ön plana çıkaran V. İbrahim Aracı, Koruma Şirketler Grubu bünyesinde edindiği üretim ve ihracat deneyiminin sektörün sahadaki dinamiklerini yakından görmesini sağladığını belirtti. Aracı’nın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas OSB (GEBKİM), adaylık sürecinde vizyonun somut karşılığı olarak gösteriliyor. Sürdürülebilirlik odaklı altyapısı, Yeşil OSB yaklaşımı ve sanayi–eğitim iş birlikleriyle dikkat çeken GEBKİM, kümelenme ve entegre üretim modeliyle sektöre örnek bir ekosistem sunuyor. Küresel rekabet koşullarında maliyet avantajı ve verimlilik sağlayan bu modelin, kimya sektöründe birlikte hareket etmenin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Aracı, “Kimya tek tek firmalarla değil, güçlü ekosistemlerle büyür. GEBKİM’de başarıyla uyguladığımız bu modeli, İKMİB çatısı altında daha geniş bir zemine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Yüksek Katma Değer Odaklı İhracat Modeli Geliyor

İKMİB Başkanlığına seçilmesi halinde izleyeceği yol haritasını açıklayan V. İbrahim Aracı, önceliklerinin sektörü daha yüksek katma değer üreten ve veriye dayalı karar mekanizmalarıyla yönetilen bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirtti. Alt sektör bazlı ihracat stratejilerinin hazırlanacağını ifade eden Aracı, özellikle yüksek katma değerli ürün gruplarına odaklanan bir ihracat yaklaşımının güçlendirileceğini söyledi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin yalnızca bir uyum süreci değil, firmalar için doğrudan rekabet avantajı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aracı, ölçmeye ve doğru veriye dayalı bir yönetim anlayışının İKMİB bünyesinde kurumsallaştırılacağını kaydederek, ‘‘Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının sistematik hale getirilmesi ve Kimya Teknoloji Merkezi’nin daha etkin ve görünür bir yapıya kavuşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ana kimyasallarda yerli üretimi artıracak yatırım ortamının desteklenmesi sektör açısından stratejik önem taşıyor. ‘Kimyada Birlik Zamanı’ ifadesi bir slogan değil, yeni bir çalışma kültürünü temsil ediyor. Süreci kapsayıcı, güven veren ve ortak aklı merkeze alan bir anlayışla yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Adil Pelister’den “Süreklilik” Mesajı

Toplantıda konuşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, sektörün en büyük gücünün birlikte hareket etme iradesi olduğunu vurguladı.

Pelister, “Kimya sektörümüz, ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda kilit bir rol üstlenmektedir. Süreç içerisinde attığımız adımlar; ihracatımızı güçlendirme çabalarımız, yönetişim yaklaşımımız, sektörel iş birliklerimiz ve bilgi altyapımızı güçlendirme yönündeki çalışmalarımız, kimyanın yalnızca bir sanayi kolu değil, stratejik bir gelecek alanı olduğunu ortaya koymuştur. Kimya Teknoloji Merkezi’miz ile Ar-Ge, test ve sertifikasyon altyapımızı güçlendirirken; sektörümüzün katma değer üretme kapasitesini artırmayı hedefledik. Çünkü biliyoruz ki rekabet artık sadece üretmekle değil, bilgi yani know-how üretmekle ve teknoloji geliştirmekle mümkün. Sayın Vefa İbrahim Aracı’nın ortaya koyduğu yaklaşımı bu ortak yürüyüşün devamı olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu Birliktelik Sektörün Geleceğini Belirleyecek

Konuşmasını “Kimyada Birlik Zamanı” mesajıyla tamamlayan Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün geleceğinin ancak ortak akıl, güçlü iletişim ve birlikte hareket etme kültürüyle şekillenebileceğini vurguladı.

Aracı, sektörün önünde yeni bir dönemin bulunduğunu belirterek, “Bu yolculuk, Türkiye kimya sektörünün ortak sorumluluğu ve ortak geleceğidir. Bugüne kadar ortaya konulan emeği ve birikimi doğru okumak, sektörümüzün değerlerini korumak ve bu birikimi yarının dünyasına daha güçlü taşımak hepimizin görevidir. Bu sorumluluğu; sektörümüzün güveninden güç alarak, ortak aklı merkeze koyarak ve birlikte çalışmayı esas alarak üstleniyoruz. Sayın Adil Pelister ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine, sektörümüzü bugün ulaştığı güçlü konuma taşıyan emekleri ve kararlı liderlikleri için teşekkür ediyorum. Devralacağımız bu sorumluluk, güçlü bir mirasın devamı niteliğindedir.” dedi.