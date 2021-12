İkonik film 'Evde Tek Başına'daki ev Airbnb'den kiralık

Airbnb, 1990 yapımı ikonik film 'Evde Tek Başına'geçtiği geçtiği evi yalnızca bir geceliğine kiraladığını duyurdu. CNBC'nin haberine göre Chicago'da yer alan ev, 7 Aralık'tan itibaren 25 $ karşılığında rezerve edilebilecek. Eve rezervasyon yaptıranlar 12 Aralık'tan itibaren evde vakit geçirebilecek.

Winnetka'da bulunan evi kiralayan misafirleri, filmde Kevin McCallister’ın ağabeyi Buzz’ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak. Kevin McCallister karakteri oyuncu Macaulay Culkin tarafından canlandırılmıştı.

AirBnb’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Misafirler, mükemmel bir şekilde budanmış bir ağaç dahil, bolca bubi tuzakları (ama merak etmeyin – onları kuracaksınız, onlardan kaçmayacaksınız!), Chicago’nun en iyi pizzası ve gerçek bir hayatla tanışma ve selamlama ile rahat bir tatil manzarasının tadını çıkaracaklar. Ardından arkanıza yaslanın ve film serisinin en yeni tatil macerası #HomeSweetHomeAlone’u izlemenin keyfini çıkarın. Davetlileri Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak.

4 dönümlük arazi içinde bulunan evin 14 odası var. Evde 4 yatak odası ve 3 de banyo bulunuyor.

Airbnb evde kalanların Kevin'ın filmde yaptığı gibi davetsiz misafirleri evden kovalamak zorunda kalmayacağını söylese de, ziyaretçiler küçük Kevin'ın bubi tuzaklarına benzer tuzaklar kurabilecek. Evde konaklayan ziyaretçilere ayrıca 'Chicago'nun en iyi pizzasının yanı sıra, gerçek bir tarantula ile tanışma' imkanı da sağlanacak.

Airbnb ayrıca, "Mccullister'ın evinde ilk kez konaklamanın şerefine", Chicago'daki La Rabida Çocuk Hastanesine bir defalık bağışta bulunacağını duyurdu.

Bu, Airbnb'nin pop kültürüne bağlı bir deneyime sunduğu ilk teklif değil.

Geçen ay şirket, "Sex and the City"den Carrie'nin ikonik dairesinin bir rekreasyonunu kiraladığını duyurmuştu. House of Gucci'deki malikane de bir günlüğüne kiralanabiliyor.