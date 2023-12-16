İlaç fiyatlarına zam yapıldı

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kurda yüzde 25'lik artış yapıldı.

16.12.2023 13:27:470
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İlaç fiyatlarına zam yapıldı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, güncel bir euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

İlaç fiyatlarına gelen yüzde 25'lik zam kararı 25 Aralık 2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.

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