İlçe turist akınına uğradı: 40 yıldır bu yoğunluğu görmedim

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de işletmeler, salgın öncesi rakamları aşarak yeni bir rekora doğru ilerliyor.

20.08.2021 12:52:000
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İlçe turist akınına uğradı: 40 yıldır bu yoğunluğu görmedim

Deniz, kum ve güneşin yanında tarihi sokakları, eğlence tesisleri ve rüzgar sörfüyle turistlerin ilgisini çeken Çeşme’de hareketlilik hem esnaf hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Kurban Bayramı’nda milyonları ağırlayan ilçede yoğunluk ağustos ayında da devam ediyor. İlçedeki turizm temsilcileri sezonun kasıma kadar devam edeceğini öngörüyor.

Ortalama doluluk oranı yüzde 95

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, normalleşme haberleriyle birlikte sezonun güzel geçeceğini tahmin ettiklerini ancak bu denli bir yoğunluk beklemediklerini ifade etti. “Yaklaşık 40 yıldır burada turizmcilik yapıyorum. Bu yoğunluğu görmedim” diyen Demir, ilçedeki konaklama tesislerinin ortalama yüzde 95 dolulukla sezona devam ettiğini bildirdi. Demir, “Bu sezon Çeşme turizmi tarih yazdı. Salgını bu yıl telafi ettik gibi. Geçen yılın da kayıplarını sezonu uzatarak kazanacağız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Yerli turistle özdeşleştirilen Çeşme’ye yabancı ilgisinin de dikkat çekici olduğunu kaydeden Demir, bunun dolulukların eylül ayı ortasına kadar süreceğini gösterdiğini aktardı.

“2019’u geçeceğiz”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de temmuz ve ağustosta beklentinin üstünde performans sergilediklerini, eylül ayından da umutlu olduklarını dile getirdi. Birlik üyesi tesislerde eylül rezervasyonlarıyla doluluğun yüzde 65 olarak gözüktüğünü, bunun yüzde 75 seviyesine çıkmasını beklediklerini kaydeden Belge, çok sayıda tatilcinin salgın nedeniyle rezervasyonlarını son dakikaya bıraktığına işaret etti.

Türkiye’nin turizmde hizmet kalitesiyle rakiplerinin önünde olduğunu aktaran Belge, “2019’u geçeceğiz diye düşünüyoruz. Ancak 2022 ve sonrasında başka sıkıntılar olmazsa rekor kırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. AA

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