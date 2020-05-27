İlk çeyrekte yüzde 5,2 büyüme beklentisi

AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde eksi 1,5 oldu.

27.05.2020 15:53:000
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İlk çeyrekte yüzde 5,2 büyüme beklentisi

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2020 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 5, en yüksek yüzde 0,9 oldu.

Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

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