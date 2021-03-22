İlk toplantıyı banka müdürleriyle yaptı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

22.03.2021 09:26:000
Paylaş Tweet Paylaş
İlk toplantıyı banka müdürleriyle yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen fotoğrafta, Kavcıoğlu'nun çevrim içi yapılan toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte katıldığı görüldü.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.

Kavcıoğlu, Twitter'da bugünkü ilk paylaşımında da "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş Bankası / Bali: ZK hamlesi tutarlı bir adım oldu

İş Bankası / Bali: ZK hamlesi tutarlı bir adım oldu

Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu

Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu

Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

2020'de kredi masraflarına servet ödedik: 16 milyar TL!

2020'de kredi masraflarına servet ödedik: 16 milyar TL!

Temassız kredi kartı işlemlerinde rekor artış

Temassız kredi kartı işlemlerinde rekor artış

"Bankalardan vergi ödemesi yeniden başlayacak"

"Bankalardan vergi ödemesi yeniden başlayacak"

Yorum Yaz