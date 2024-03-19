ILO Raporu: Zorla çalıştırmadan elde edilen kazanç yıllık 236 milyar dolar

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, zorla çalıştırmadan elde edilen yasa dışı kazançlar yılda 236 milyar doları buluyor.

ILO, zorla çalıştırılmaya ilişkin “Karlar ve Yoksulluk: Zorla çalıştırmanın ekonomisi” başlıklı raporunu yayınladı.

Buna göre, özel ekonomide zorla çalıştırmadan elde edilen yasa dışı kazançlar 2021 rakamlarıyla yılda 236 milyar doları buluyor.

Raporda, bu rakamın 2014’e kıyasla yüzde 37 daha fazla olduğu vurgulandı.

236 milyar dolarlık kar insanlara ödenen ücret ile doğru çalışma koşulları altında hak edecekleri ücret arasındaki farkı ifade ederken, söz konusu karın yüzde 73’nün zorla fuhuştan gelmesi dikkati çekti.

Rapora göre, söz konusu kardaki artış, hem etkilenenlerin sayısının artmasından hem de kişi başına karın artmasından kaynaklandı.

Zorla çalıştırmadan elde edilen toplam yıllık yasa dışı kazanç 84 milyar dolarla en yüksek Avrupa ve Orta Asya'da gerçekleşirken, bunu 62 milyar dolarla Asya ve Pasifik bölgesi, 52 milyar dolarla Amerika kıtası ve 20 milyar dolarla Afrika izledi.

Yasa dışı kazançlar mağdur başına ifade edildiğinde, yıllık yasa dışı kazançlar en yüksek Avrupa ve Orta Asya'da elde edilirken, bunu Arap devletleri takip etti.

Raporda, ILO, sömürüye açık sektörlerin daha iyi izlenmesi çağrısında bulunarak, sömürücülerin sürekli olarak sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Zorla çalıştırma, yoksulluk ve sömürü döngülerini devam ettirmekte ve insan onurunun özüne dokunmaktadır. Artık durumun daha da kötüye gittiğini biliyoruz. Uluslararası toplum acilen bir araya gelerek bu adaletsizliğe son vermek üzere harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.