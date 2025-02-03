İmalat göstergesi eşik değerin altında kaldı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 48'e gerileyerek üst üste onuncu ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı.

3.02.2025 10:45:230
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İmalat göstergesi eşik değerin altında kaldı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Faaliyet koşullarında yaşanan bozulma, hafif olmakla birlikte son üç ayın en belirgin seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 49,1 olan Manşet PMI, ocakta 48,0 düzeyine gerileyerek üst üste onuncu ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı.

Talep ortamındaki durgunluk, yeni siparişlere ilişkin verilere de yansıdı. Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri önceki aya göre yavaşlama kaydetti. Ocakta imalatçılar aylık bazda üst üste ikinci kez istihdam azalttı. Bununla birlikte, çalışan sayısındaki düşüş oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Satın alma faaliyetleri yavaşlarken, bu durum girdi stoklarında da azalmayı beraberinde getirdi. Girdi talebindeki zayıflığın etkisiyle, tedarik zincirleri üzerindeki baskı bir miktar hafifledi. Teslimat sürelerindeki artış ılımlı düzeyde ve son dört ayın en düşük oranında gerçekleşti.

Girdi maliyetleri enflasyonu, bir önceki aya göre ivme kazanmasına rağmen tarihsel ortalamasının altında kaldı. Girdi fiyatlarındaki yükselişin kaynağında ham madde ve yakıt maliyetlerindeki artış, ücret zamları ve liradaki değer kaybı gibi bir dizi faktör yer aldı.

Bu gelişmelere bağlı olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu da ocakta hızlanarak son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ancak girdi maliyetlerinde olduğu gibi satış fiyatlarındaki artış da seri ortalamasının altında gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalat sanayi üretimindeki düşüş, aralık ayında neredeyse durma noktasına geldikten sonra ocakta yeniden hız kazandı. Bu durum, bir miktar hayal kırıklığı yaratmanın yanı sıra talepteki kırılganlığın da sürdüğüne işaret etti. Firmalar, önümüzdeki aylarda talep koşullarının yeniden toparlanarak büyümeyi destekleyeceği beklentisinde olacaklar” dedi.

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