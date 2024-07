İmalat sanayiinin geleceği UMTİK’te konuşulacak

İlki 1984 yılında düzenlenen, dünyanın en yetkin bilim insanlarının katıldığı Kongre, ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden birini oluşturan imalat sanayiinin önde gelen temsilcileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İlk gün yapılacak olan oturumları Prof. Dr. Metin Akkök’ün anısına ithaf edilen Kongre, Atılım Üniversitesinin İncek yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Japonya, Kanada, Birleşik Krallık, Amerika, Çin gibi birçok ülkeden bilim insanlarının katılacağı Kongre’nin onursal konuşmacısı 2024 Haziran ayında Officer of the Order of Canada ünvanına layık görülen, British Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Altıntaş olacak. UMTİK’te Manchester Üniversitesinden Prof. Dr. Charlie C.L.Wang, Waseda Üniversitesinden Profesör Tomoyuki Miyashita, Koç Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, Sabancı Üniversitesinden Bahattin Koç, ASHRAE TC 7.4 “Sürdürülebilir Binalar İçin Ekserji” Komite Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, ODTÜ Emeritus Profesörlerinden Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven, TUBİTAK UME’DEN Doç. Dr. Tanfer Yandayan konuşmacılar arasında yer alacak.

Roketsan Akademi ve Savunma Sanayii Akademide TRIZ eğitimi veren Burak Can Çiçek tarafından, sınırlı sayıda katılımcıya TRIZ eğitiminin de verileceği UMTİK’de tasarım ve imalatta klasik yöntemlerden yapay zeka kullanımlarına, uzay ve havacılık mühendisliği tasarım ve simülasyonundan, akıllı sistemlere kadar birçok konu ele alınacak.