IMF, 2021 küresel büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu IMF, üç ay içinde ikinci kez küresel ekonomik büyüme tahminini güncellerken, eşitsizliğin artışı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki toparlanma farkı konusunda uyarı yaptı.

Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayan IMF, küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükseltti. Eğer IMF tahmini gerçekleşirse, 2020’de yüzde 3,3 ile 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en sert küçülmesini kaydeden dünya ekonomisi 2021’de son 40 yılın en hızlı büyümesini kaydetmiş olacak.

"Merkez bankaları açık yönlendirme yapmalı"

IMF, “mali uçurumlardan” kaçınmak için hükümet teşviklerinin kademeli olarak geri çekilmesini, merkez bankalarının ise para politikalarında açık bir sözlü yönlendirme yapmasını önerdi.

IMF, zengin ulusların dar gelirli ülkelere Kovid-19 ile mücadelelerinde yardım etmeleri gerektiği çağrısını yinelerken pandemiye son vermek için sağlık harcamalarının artırılmasının önemini vurguladı.

IMF 2022 için ise yüzde 4,2 olan tahminini yüzde 4,4’e revize etti.

"Gelişenlerde toparlanma 2023'e kadar sürecek"

IMF’e göre birçok gelişmiş ülke ekonomisi pandemi öncesi milli gelir seviyelerine 2022’ye kadar ulaşamayacak. IMF gelişmekte olan ülkelerin toparlanmasının ise 2023’e kadar sürebileceği tahminini yapıyor. IMF geçtiğimiz hafta 2024’te küresel ekonominin Kovid-19 öncesi salgın seviyelerinden yaklaşık yüzde 3 küçük olacağını belirtmişti.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath raporda yer alan değerlendirmesinde “Görünüm, ekonomik toparlanma hızlarındaki ayrışmanın yarattığı zorluklara işaret ediyor” dedi.

IMF’ye göre ekonomik toparlanma patikalarındaki ayrışma, yaşam standartlarındaki küresel farklılaşmayı da derinleştirebilir. Fon, Çin hariç gelişmekte olan ülkelerde 2020-22 döneminde yaşanan kişi başı gelir kayıplarının 2019 dönemindeki kişi başı gelire göre yüzde 20’yi bulabileceğini öngördü. Aynı oran gelişmiş ülkeler için yüzde 11 seviyesinde tahmin ediliyor.

"2020'de 95 milyon kişi aşırı yoksulluk sınırının altına düştü"

IMF ayrıca yaklaşık 95 milyon kişinin 2020’de aşırı yoksulluk sınırının altına düştüğünü tahmin ederken yetersiz beslenen kişi sayısının da 80 milyon kadar arttığını hesaplıyor.

Öte yandan kurum, gelişmiş ülkelerde kırılgan nüfusun aşılanması ve temas yoğun sektörlerdeki faaliyetin geri dönüşüyle birlikte ertelenmiş talebin büyümeyi sürükleyeceği görüşünde.

IMF’nin yayımladığı tahminler

Gelişmiş ülkeler 2021 büyüme tahmini yüzde 4,3’den yüzde 5,1’e yükseltilidi

Gelişmekte olan ülkeler büyüme tahmini yüzde 6,3’ten yüzde 6,7’ye revize edildi

ABD büyüme tahmini yüzde 6,4 ocak ayı tahmini yüzde 5,1

Euro Bölgesi büyüme tahmini yüzde 4,4, önceki yüzde 4,2

Çin büyüme tahmini yüzde 8,4, önceki yüzde 8,1

Hindistan büyüme tahmini yüzde 12,5, önceki yüzde 11,5

Fonun Türkiye tahminleri değişmedi

Fon, Türkiye büyüme tahmini 2021 için yüzde 6, 2022 için ise yüzde 3,5 seviyesinde tuttu. IMF Türkiye TÜFE tahminini 2021 için yüzde 13,6, 2022 için yüzde 11,8 olarak belirlendi.

Fonun cari denge/GSYH tahmini ise 2021 için -%3,4 ve 2022 için -%2,2 oldu.