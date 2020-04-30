"IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok"

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, swap görüşmelerinin mevcutların dışında daha fazla Merkez Bankasıyla devam ettiğini belirtirken, IMF ile ise kaynak ya da swap girişimleri olmadığını söyledi..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. MB Başkanı Murat Uysal, bir önceki raporda yüzde 8,2 olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4 olarak revize ettiklerini açıkladı. 2021 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 5,4 olarak sabit bıraktı. Uysal, enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Swap görüşmelerinin mevcutların dışında daha fazla Merkez Bankasıyla devam ettiğini söyleyen Uysal "Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız" yorumunu yaptı. Uysal yılın ikinci yarısında toparlanmanın başlayacağını öngördü.

Uysal olağanüstü dönemden geçildiğini ve rezervlerdeki dalgalanmanın doğal olduğunu belirtti ve dalgalanmanın geçici olduğunu ifade etti. Kur seviyesiyle ilgili savunma mekanizmaları olmadığını söyleyen Uysal kurdaki istikrarı da önemsediklerini vurguladı.

Başkan istihdam tarafında kısa çalışma ödeneği gibi alınan tedbirlerin işsizliğin çok hızlı düzeyde artmasını önleyici katkılar yapacağını söyledi.

Uysal şu anda IMF ile kaynak ya da swap girişimleri olmadığını ifade etti.

Uysal, 2020 yılı için Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 11 olarak belirledikleri gıda enflasyonu tahminini işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimlerini ve turizmde öngörülen yavaşlamayı dikkate alarak yüzde 9,5 olarak güncellediklerini aktardı.