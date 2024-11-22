IMF, Trump'ın politikalarını değerlendirmek için bekleyecek

IMF Sözcüsü Julie Kozack: Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken.

22.11.2024 09:25:000
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IMF, Trump'ın politikalarını değerlendirmek için bekleyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve vergi politikalarının etkisine ilişkin yorum yapmak için "henüz çok erken" olduğunu, değerlendirme yapmak için ayrıntıların ortaya çıkmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın ticaret ve vergi politikalarına ilişkin IMF'nin görüşünün sorulması üzerine Kozack, "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken." yanıtını verdi.

Kozack, politikaları uygulandıkça değerlendireceklerini belirterek, bu politikaların kesin etkisinin büyük ölçüde ayrıntılara bağlı olacağını, bu nedenle değerlendirme yapmadan önce ayrıntıları görmeyi bekleyeceklerini kaydetti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan devralacak Trump'ın ekonomide ilk başkanlık dönemindekine benzer politikaları izlemesi bekleniyor. Ticarette korumacı politikaları savunun Trump, göreve geldiğinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

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