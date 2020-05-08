IMF'den 50 ülkeye acil destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), 189 üyesinin 50'sine yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

8.05.2020 10:56:000
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IMF'den 50 ülkeye acil destek

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50'sine koronavirüs salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50'den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs'ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

Konuşmasının devamında Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.

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