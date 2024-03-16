IMF'ye saldırı: e-posta hesapları ele geçirildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 16 Şubat'ta tespit edilen bir siber güvenlik olayının soruşturulduğunu duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, fonun yakın zamanda tespit edilen bir siber güvenlik olayı yaşadığı bildirildi. Söz konusu olayın 16 Şubat'ta tespit edildiği belirtilen açıklamada, bağımsız siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla yapılan soruşturmayla ihlalin niteliğinin belirlendiği ve düzeltmeye yönelik önlemlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Soruşturmada, 11 IMF e-posta hesabının ele geçirildiği belirlendi. Etkilenen e-posta hesaplarının güvenliği yeniden sağlandı. Şu anda bu e-posta hesaplarının ötesinde başka tehlike olduğuna dair bir göstergemiz yok. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.