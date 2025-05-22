İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastane açıklama yaptı

İş insanı İnan Kıraç'ın bugün hastane çıkışı kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiası gündeme oturdu. Koç Üniversitesi Hastanesi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

22.05.2025 23:40:560
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İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastane açıklama yaptı

Hastaneden yapılan açıklamada İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 

Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.  Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

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