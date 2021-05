Influencer Marketing, Affiliate Marketing’e dönüyor

Birçok çeşidi bulunan influencer marketing alanında, 2020’de trend olan ve 2021’de de popülerliğini giderek artıran yöntemlerin başında ise affiliate influencer marketing yani ‘Komisyon Bazlı’ tanıtım geliyor. Dünyanın 126 ülkesine influencer marketing çalışması yapan ve bir markanın tüm dijitalleşme ve e-ihracat, e-ticaret sistemlerini kurup faaliyete geçiren Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, affiliate influencer marketing çalışmasının esas ve özelliklerini anlattı.

Markalar ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yanı sıra satışını yapmak için influencer marketing’e daha çok yönelirken, affiliate marketing yani sosyal medya ünlüsüne satıştan belli bir yüzde verilmesiyle gerçekleşen kampanya en popüler yöntem olma yolunda ilerliyor.

Emrah Pamuk, affiliate marketing yönteminin Türkiye’de de giderek yaygınlaştığını dile getiriyor. Pamuk, bu yöntemin hem markalara ürün ve hizmet satışı alanında kazanç sağladığını hem de influencer’ın başarıya odaklanmasını beraberinde getirdiğini söylüyor. Pamuk, affiliate marketing için doğru infulencer’ın seçilmesi, bütçenin yönetilmesi ve kampanya süresinin belirlenmesinin çok önemli olduğunu belirtiyor.

Pandeminin etkisi büyük

Dünyanın Covid-19 salgını ile beraber dijitalleşmede büyük bir ivme kazandığı günlerde, influencer marketing’in önemi her geçen gün daha da artıyor. 2020 yılında salgının etkisiyle dünyada her gün 1.3 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı haline gelirken, Facebook’un üye sayısı 2.7 milyar, Youtube 2.3 milyar, WhatsApp ise 2 milyar kişiye ulaştı. İnsanların yüzde 98.3’ü Facebook’a akıllı cep telefonlarından girerken, Youtube her ay 2 milyarı aşkın ziyaretçi alıyor. TikTok ise 700 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile beraber gittikçe popülerleşen bir başka sosyal medya uygulaması olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ise internet kullanıcısı sayısı 2021’de geçen yıla göre 3.7 milyon kişi artış gösterdi. İnternet kullanım süresi ise günlük 8 saati buldu. Sosyal medya kullanıcı sayısı da 2021’de yüzde 11 artış kaydederek, 83 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 70.1’ine yükseldi. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecraları ise Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook ve Twitter olarak sıralanıyor.

E-ticaret ve e-ihracat büyüyor

Rakamların da ışığında dünya da Türkiye de artık hayatını online ortamda yaşıyor. Sadece paylaşımlar değil ticaret ve ihracat da elektronik mecralarda gerçekleşiyor.

Hem markaya hem de sosyal medya ünlüsüne kazandıran yöntemin son dönemde en çok tercih edilen influencer marketing çeşidi olduğunu belirten Emrah Pamuk, “Affiliate İnfluencer marketing sisteminde, kampanya düzenleyicisi marka sosyal medya ünlüsüne ve ajansa satış üzerinden belli bir yüzde vererek bu çalışmayı düzenliyor” dedi. Affiliate marketingin eskiden kulaktan kulağa olarak isimlendirilen pazarlama halinin online versiyonu sayılabileceğini anlatan Pamuk, şu bilgileri verdi: “Affiliate marketingde önemli olan sosyal medya ünlüsü influencer’ın satış üzerinden yüzde almak kaydıyla anlaşma yaptığı markanın ürünü ve hizmeti konusundaki deneyimini, kendi takipçilerine anlatması ve onları bu ürün ile hizmeti edinmek için markanın satış kanallarına yönlendirmesi. Burada influencer’ın markanın ürünü/hizmeti konusunda kendi deneyimini anlatması kadar, markanın ürün ve hizmetle ilgili anlatılmasını istediği vurguları yapması Affiliate marketing konusunun özünü barındırıyor.”

Bu noktalara dikkat edilmeli

Emrah Pamuk, affiliate marketing çalışması hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlatıyor:

'Influencer’ın programı, satış bazlı çalışılacak olan kategori ve ürünün tüketim süresi, reklamı yapılacak ürünün maliyeti ve dönemsel gereklilik durumu çok önemli.

Bu çalışmada sosyal medya ünlüsü için belirlenen yüzde oranı 15 - 20 arasında değişiyor. Tabii burada ürün ve influencer’ın gösterdiği performans çok önemli. Influencer marketing çalışmaları Türkiye’de en çok instagram, TikTok ve Youtube’da yapılıyor. Instagram’daki Story/Hikaye bölümü bu pazarlama çeşidi için çok sık kullanılıyor.

Affiliate marketing yöntemini uygulamak ancak doğru kitleye seslenen doğru influencer ile mümkün. Hangi ürüne hangi influencer’ın kullanılması gerektiğini belirleyerek yola çıkmak Affiliate marketing konusundaki en önemli meseledir. Geriye de kampanya bütçesini doğru yönetmek kalır. Bunun için de kurumsal iletişim birimi yerine bu işi doğru şekilde yapabilecek kadrolarla çalışmak, marka algısını tüketici nezdinde yükseltir.”