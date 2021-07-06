İngiliz bankası Barclays, Binance'e tavır aldı

İngiliz bankası Barclays, Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurdu.

Kripto para borsası Binance'e karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından İngiliz banka Barclays'ten de veto yedi.

Financial Times'ın haberine göre Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek duyurdu. Banka, ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

PARA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini ise yapabiliyor

Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerde de son haftalarda benzer uyarılarda bulunulduğu ifade ediliyor.

BINANCE: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.