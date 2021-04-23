İngiltere, 1947'den beri bu kadar borçlanmamıştı

İngiltere’de son bir yılda kamu borçlanması 303,1 milyar sterlin ile 1947 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

23.04.2021 15:12:000
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İngiltere, 1947'den beri bu kadar borçlanmamıştı


İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılının nisan ayından 2021 yılının mart sonuna kadarki dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borçlanmasının 246,1 milyar sterlin artarak 303,1 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

ONS açıklamasında bunun 1947 yılının mart ayından bu yana yıllık bazda en yüksek kamu borçlanması olduğu belirtildi. Açıklamada ülkede 2021 yılının mart ayında ise kamu bankaları hariç 28 milyar sterlin seviyesinde borçlanıldığı, bir önceki yılın aynı ayına kıyaslandığında aylık bazda 21 milyar sterlinlik artış kaydedildiği bildirildi.

ONS verilerine göre, İngiltere’nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise 2021 yılının mart ayı sonunda toplam 2 trilyon 141 milyar sterline yükseldi. Bu İngiltere’nin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 97,7 seviyesine denk. İngiltere’de halihazırda kamu borcunun GSYH’ye oranı 1960’ların başında bu yana en yüksek seviyesinde.

İngiliz hükümeti, 2020 yılının mart ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmayacak durumda olanlara, maaşlarının yüzde 80’inin, 2 bin 500 sterlini geçmemek şartıyla ödenmesine karar vermişti. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, en son bütçe düzenlemeleri kapsamında maaş destek programının 2021 yılının eylül ayının sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.


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