İngiltere "anlaşmasız" Brexit'e hazırlanıyor

İngiltere, Brexit müzakerelerinde anlaşma için 15 Ekim'i son tarih olarak belirleyerek, olası anlaşmazlık durumu için hazırlıklarını artırıyor.

İngiltere, anlaşmaya varmak için zamanın daralması ile birlikte Brexit ticaret görüşmelerinin başarısız olma durumu için hazırlıklarını artırıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü Avrupa Birliği'ne (AB), İngiliz yetkililerin zaten kırılgan olan müzakereleri daha da zayıflatma riski taşıyan bir yasa taslağı hazırlamalarına karşın, 15 Ekim'i son tarih olarak belirleyerek, Brexit'in çekirdek ilkeleri olarak gördüğü konularda uzlaşmaya gitmek yerine masadan kalkma konusunda istekli olduğunu söyleyecek.

Johnson'ın başında olduğu hükümet, zorlu bir konu olan Kuzey İrlanda soruna ilişkin meselelerin çözülememesi durumunda, Johnson'ın bu yıl AB ile imzaladığı ayrılma anlaşmasına ilişkin kesin hükmü seyreltmeye yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu planı ilk Financial Times duyurdu.

Konu hakkında bilgiye sahip bir kaynağa göre, Çarşamba günü yayımlanması beklenen İç Piyasa Yasası, aralarında Kuzey İrlanda'ya devlet yardımı ve gümrükler gibi konuları içeren meselelerde Brexit çekilme anlaşmasının hükmünü hafifletmek için hazırlanıyor. Bu yasa, örneğin Brexit sonrası Kuzey İrlanda ve ana kara arasında gümrük tarifelerini kaldırarak, Birleşik Krallık'ın dört ülkesi arasındaki ticaretin sorunsuz işlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Aynı kaynak, yetkililerin bu tasarının sadece görüşmelerin başarısızlığa uğraması durumunda başvurulmak üzere tasarlandığını söyleseler de, bunun AB ile gelecekte bir ticaret anlaşmasına varmaya yönelik müzakereleri daha da zayıflatma riski taşıdığını kaydetti. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, Johnson'ın bu potansiyel manevrasını onaylamadığını duyurdu.



