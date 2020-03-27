İngiltere Başbakanı Johnson pozitif çıktı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

27 MART, 20200
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İngiltere Başbakanı Johnson pozitif çıktı

Twitter hesabından açıklama yapan 55 yaşındaki Boris Johnson, "Son 24 saatte hafif derecede semptom gösterdim ve Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim, hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesini video konferans yoluyla yönetmeye devam edeceğim"  dedi. 

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Johnson'ın hükûmetin koronavirüsle mücadele sürecini yönetmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Britanya genelinde şu anda 11 bin 800'ün üzerinde Koronavirüs vakası bulunuyor. Şu ana kadarki can kaybı da 578.

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