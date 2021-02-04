İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

İngiltere Merkez Bankası(BoE), gösterge faiz oranı ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi.

4.02.2021 18:14:000
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İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,10 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar GBP olarak bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

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