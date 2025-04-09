İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel büyümeyi baskılayabileceği ve enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu.

9.04.2025 14:34:110
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İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

BoE'nin marttaki para politikası toplantısına ilişkin yayımlanan, Mali Politika Komitesi Tutanaklarında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin ekonomi, enflasyon ve finansal piyasalara etkileri de değerlendirildi.

Tutanaklarda, söz konusu tarifelerin küresel ekonomik büyümeye yönelik risklerde önemli bir artışa neden olduğu ve büyüme görünümünün zayıfladığı uyarısı yer alırken, küresel enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin de arttığı belirtildi.

Tarifelerin finansal piyasa şoklarını kötüleştirme riski oluşturduğu kaydedilen tutanaklarda, "Artan küresel belirsizlik ve algılanan daha yüksek ekonomik riskler, işletmeler için finansman koşullarının sıkılaşmasına yol açabilir ve zaten durgun olan halka arz piyasasında yatırımcılar için çıkış fırsatlarını etkileyebilir. Ayrıca, bu kırılganlıklar yüksek borçlu İngiliz şirketlerine veya yatırımcı güvenine yönelik şokları artırabilir ve İngiltere'nin finansal istikrarını potansiyel olarak etkileyebilir." değerlendirmesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "karşılıklılık esaslı" gümrük tarifeleri kapsamında İngiltere'ye yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

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