İngiltere Merkez Bankası'ndan "varlık alım" kararı

İngiltere Merkez Bankası faiz ve varlık alım programına ilişkin kararını açıkladı. Banka varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artırdı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı.

Ekonomistlerin beklentisi bankanın politika faizini yüzde 0,10 düzeyinde tutacağı, varlık alım programını ise 845 milyar sterline çıkaracağı yönündeydi.

Karar oybirliğiyle alındı. Bankanın açıklamasında salgının İngiltere ekonomisini 4. çeyrekte daralmaya iteceği belirtildi. 2020'nin tamamında banka daralmanın yüzde 11 olacağını öngördü.

"2021'de ekonomi yüzde 7,25 büyüyecek"

Bankanın karar metninde yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasılanın artacağı beklentisi yer aldı. Bunun yanında İngiltere ticaretinin tek pazardan çıkış dolayısıyla etki göreceği ifade edildi. Bunların yanında 2021 yılının 2. çeyreğinde işsizliğin yüzde 7,75 seviyelerinde zirve yapacağı öngörüldü. Banka ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 7,25 büyüyeceğini öngördü.

Varlık alım hedefini 130 milyar sterlin artıran banka varlık alım programını değerlendirme altında tutacağını vurguladı. Banka ekonomik görünümün kötüleşmesi durumunda gereken adımları atmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Karar öncesinde İngiliz Sun gazetesi ise ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, BOE’nin tahvil alım programı hedefini 200 milyar sterline kadar yükseltebileceğini yazmıştı.

Bankanın kararı İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın parlamentoda koronavirüs pandemisine karşı yeni hükümet destekleri hakkında konuşma yapacak olması nedeniyle saat olarak öne çekilmişti.