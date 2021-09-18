İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

18.09.2021 10:01:000
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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden çıkarıldı.

Tek bir "kırmızı liste" olacak

4 Ekim'den itibaren kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi kaldırılacak ve yalnızca tek bir "kırmızı liste" yer alacak.

Ayrıca, kırmızı listede olmayan ülkelerden gelen tam aşılı yolcular, PCR testleri yerine daha ucuz olan yanal akış testleri yaptırabilecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı açıklamada, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

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