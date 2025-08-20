İngiltere'de enflasyon 18 ayın zirvesine çıktı

İngiltere'de tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdi.

İngiltere'de enflasyon 18 ayın zirvesine çıktı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, yıllık enflasyon Temmuz’da yüzde 3,8’e yükselerek, Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enflasyon aylık bazda ise Temmuz’da yüzde 0,1 oldu. Beklenti fiyatların sabit kalacağı yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 ile yüzde 3,7 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 5 oldu. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,8 seviyesindeydi.

Rakamlar, şirketlerin Maliye Bakanı Rachel Reeves’in Nisan ayındaki yüksek vergi ve asgari ücret artışlarına, milyarlarca sterlinlik ek maliyetleri tüketicilere yansıtarak yanıt verdiğinin kanıtı niteliğinde. Gıda enflasyonu, bir önceki ayki yüzde 4,5’lik seviyesinden yüzde 4,9’a yükselerek Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminine göre bu artış, uçak biletleri, oteller ve motor yakıtından kaynaklandı.

