İngiltere'de otomobil üretimi için 70 yılın en kötü nisan ayı

Birleşik Krallık'ta Nisan ayında üretilen araç sayısı 59.203 ile son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi.

BBC'nin haberine göre, Birleşik Krallık'ta Nisan ayında üretilen araç sayısı 59.203 ile son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi (2020 pandemi dönemi hariç). Bu düşüşte, ABD'nin uyguladığı yüksek ithalat tarifeleri, Paskalya tatilinin Nisan ayına denk gelmesiyle azalan çalışma günleri ve içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçiş sürecinin üretimi geçici olarak yavaşlatması etkili oldu.

Nisan ayı rakamları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16, Mart ayına göre ise çeyrek daha düşük. Zira Mart ayında, Başkan Trump'ın çelik, alüminyum ve otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girmeden önce üreticilerin ABD'ye daha fazla otomobil göndermesiyle bu rakamlar artmış olabilir.

Habere göre daha once, pandemi dönemi dışında en düşük nisan ayı üretimi, 53 bin 517 araçla 1952 yılında gerçekleşmişti.