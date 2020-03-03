İngiltere'den kritik 'virüs' açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney, virüs salgınının etkilerini gidermek için gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.

3 MART, 20200
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İngiltere'den kritik 'virüs' açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, merkez bankasının koronavirüs salgının etkilerini gidermek için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

Carney, Londra'da kanun yapıcılara yaptığı konuşmada, merkez bankasının Para Politikası Komitesi'nin "ekonomik etkileri değerlendirmekte olduğunu ve farklı olası senaryoların politika etkileri üzerinde durduğunu" söyledi.

Sterlin bu yorumların ardından dolar karşısında fazla değişmedi ve Londra saati ile 09:47'de yüzde 0.2 yukarıda 1.2775 seviyelerinde seyrediyordu.

Carney, dünyanın en büyük ekonomilerindeki mevkidaşları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile temasta olduğunu sözlerine ekledi.

Görevi yakında devredecek olan Carney, bankanın Ocak toplantısında faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandığını ancak bunun kesin bir karar olmadığını söyledi.

Carney, yumuşayan enflasyon baskılarına ve ekonomideki atıl kapasiteye dikkat çektikten sonra, kararın önceki toplantılara göre "çok daha hassas dengeli" olacağını ifade etti.

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