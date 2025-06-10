İngiltere'den nükleer santral için 14,2 milyar sterlinlik taahhüt

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin Suffolk bölgesinde inşa edilecek nükleer santral, doğrudan 10 bin kişilik istihdam oluşturacak.

10.06.2025 10:15:530
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İngiltere'den nükleer santral için 14,2 milyar sterlinlik taahhüt

İngiltere, Sizeweel C nükleer santralinin inşası için 14,2 milyar sterlinlik yatırım taahhüdü açıkladı.

Hükümetin 14,2 milyar sterlinlik finansman sağlayacağı Sizewell C nükleer santralinin "milyonlarca hanenin" elektriğini karşılayacağı öngörülürken, santralin tamamlanmasının 10 yılı bulacağı tahmin ediliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, santrale yatırım taahhüdünü "bir neslin gördüğü en büyük nükleer inşaat programı" olarak tanımladı ve ekonomik büyümeyi harekete geçireceğini ifade etti.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband da bu yatırımın, "temiz enerji çağını başlatmak için gerekli olduğunu ve enerji üzerindeki kontrolü yeniden kazanmanın ve iklim krizine çözüm bulmanın tek yolu olduğunu" dile getirdi.

İngiltere, fosil yakıtları 2030'a kadar neredeyse tamamen elektrik üretiminden çıkarmayı hedefliyor.

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