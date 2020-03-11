İngiltere'den sürpriz faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) sürpriz bir şekilde 50 baz puan faiz indirerek koronavirüsle mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine eklendi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu Çarşamba günkü özel toplantısında oy birliğiyle politika faizini yüzde 0.25 seviyesine indirdi.

Bankanın açıklamasında "Faiz indirimi bu zor dönemde işletme ve Tüketici Güvenini destekleyecek, şirketlerin ve hanehalkının nakit akışını güçlendirecektir. Finansman maliyetini düşürecek ve erişimi iyileştirecektir." dendi.

Koronavirüsten kaynaklı ekonomik şokun çapının büyük ölçüde belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, İngiltere'de faaliyetlerin gelecek aylarda önemli ölçüde azalabileceğine dikkat çekildi.

Kurul, aynı zamanda oy birliğiyle bankanın küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir dönemsel fonlama (TFSME) başlatmasına karar verdi. TFSME dönemsel fonlama ile 100 milyar sterlinden fazla kaynak sağlayabilecek.

Söz konusu program ile birlikte katılımcıların reel ekonomiye sağladığı kredinin en az yüzde 5'i 4 yıllık fonlama ile gösterge faizden ya da yakın seviyelerden gerçekleşebilecek.

Sürpriz kararın ardından Hazine tahvilleri geriledi

İngiltere MB'nin özel toplantıda acil faiz indirimine gitmesinin ardından Hazine tahvilleri düştü. Gösterge tahvilin faizi yükseldi.

İngiltere 10 yıllıklarının faizi 4 bp yükselişle yüzde 0.28 oldu. 30 yıl vadeli tahvillerin faizi 6 bp artarak yüzde 0.63'e çıktı.