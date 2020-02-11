İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,76 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,23, işçilik endeksi %0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,93, işçilik endeksi %25,55 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %11,04, aylık %0,83 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01, işçilik endeksi %0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %5,12, işçilik endeksi %25,70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %9,84, aylık %1,66 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,95, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,33, işçilik endeksi %24,96 arttı.