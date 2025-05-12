İnşaat maliyet endeksi, aylık ve yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi martta aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 23,23 arttı.

12.05.2025 10:59:290
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İnşaat maliyet endeksi, aylık ve yıllık arttı

İnşaat maliyet endeksi martta aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda yüzde 23,23 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,23 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,8 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi yüzde 31,72 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,6 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi yüzde 0,54 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi yüzde 30,77 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,05 artış gösterdi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,82, işçilik endeksi yüzde 1,74 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi yüzde 35,22 artış kaydetti.

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