İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık yüzde 1,67, yıllık yüzde 22,69 arttı.

12.06.2025 10:26:480
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İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 1,67, yıllık bazda yüzde 22,69 artış kaydetti.

Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,14 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96, işçilik endeksi yüzde 30,93 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,22 artış gösterdi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58, işçilik endeksi yüzde 0,92 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08, işçilik endeksi yüzde 35,1 artış kaydetti.

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