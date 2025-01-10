İnşaat maliyet endeksinde çifte artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksinin bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 35,93 yükseldiğini açıkladı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,18 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 28,25, işçilik endeksi yüzde 54,93 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 0,17 azaldı. Kasım 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 29,41, işçilik endeksi yüzde 53,99 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,35 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 24,77, işçilik endeksi yüzde 58,4 artış gösterdi.