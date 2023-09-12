İnşaat maliyetlerinde 1,5 yılın en hızlı artışı

Temmuz ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,67 arttı. Böylelikle endekste dolar/TL kurunun hızlı yükseliş kaydettiği Aralık 2021'den bu yana en hızlı aylık yükseliş yaşandı.

12.09.2023 11:03:460
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İnşaat maliyetlerinde 1,5 yılın en hızlı artışı

İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 15,67, yıllık bazda yüzde 62,25 oranında artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,67, yıllık yüzde 62,25 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 14,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 yükseliş kaydetti. Temmuzda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 yükseliş kaydetti.

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