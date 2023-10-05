İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat malzemesi sanayi üretiminin Temmuz 2023'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış gösterdiğini bildirdi.

Derneğin aylık sektör raporuna göre, bu yılın temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,8 arttı. Artışta, 2023 Temmuz ayı çalışma gün sayısının geçen yıl temmuz ayındakinden fazla olması etkili oldu.

Dış pazarlarda talep koşulları temmuz ayında zayıf kalmaya devam etti. Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri, üretimi ve satışları etkiledi.

Temmuz ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre 22 alt sektörün 19'unda arttı, 3'ünde azaldı. Bu dönemler itibarıyla üretimde en yüksek artış yüzde 46,2 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 45,6 ile metalden kapı ve pencereler üretimi izledi. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 30,2, plastik inşaat malzemesi üretimi yüzde 22,2 arttı.

Üretimde en fazla gerilemenin yaşandığı alt sektör ise yüzde 16,4 ile inşaat camları oldu. Bunu yüzde 13,4 ile seramik kaplama malzemeleri takip etti.

Rapora göre, mevcut inşaat işleri seviyesi eylül ayında toparlandı. Eylülde mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan yükseldi.