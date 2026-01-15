İnşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı

İnşaat üretim endeksi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 22,3 artış gösterdi.

15.01.2026 11:56:590
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 22,3 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, Kasım 2025'te Kasım 2024'e kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 23,4, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,5 yükseldiği görüldü. İnşaat üretim endeksi, söz konusu dönemde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı. Endeks, Kasım 2025'te bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,4 artarken özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2025'te fonda doğru tercih enflasyonu yendi: 1 yorum var

2025'te fonda doğru tercih enflasyonu yendi: 1 yorum var

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD büyüme verisinde olacak

Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD büyüme verisinde olacak

Yorum Yaz