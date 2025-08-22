İnşaat yatırımlarında 4 yılın en yüksek artışı

2025 ikinci çeyreğinde toplamda 54 milyon 356 bin bin m² yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen yüzölçümündeki yüzde 90,3'lük yıllık artış, 2021 yılının ikinci çeyreğinden bu yana görülen en yüksek artış oranı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yıllık bazda yüzde 61,8 oranında artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bir önceki döneme göre yüzde 90,3 artarak 292 bin 433’e ulaştı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısındaki çeyreklik bazlı artış, 2021 yılından bu yana en yüksek artış oranı olarak kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüzölçümü yüzde 61,8 arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 40 bin 760 binaya yapı ruhsatı verilirken, 292 bin 433 daireye yapı ruhsatı verildi.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısındaki yıllık bazlı artış, 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek artış oranı olarak kaydedildi.

2025 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 54 milyon 356 bin bin m²’ye yapı ruhsatı verildi. Toplam yüzölçümünün, yüzde 85,1’i belediyeler, yüzde 14,9’u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Yüzölçümündeki bu artış oranı, 2021 ikinci çeyreğinden bu yana görülen en yüksek oran oldu.

2025 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 40,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izni verilen bina sayısındaki yıllık artış son bir yılın en yüksek seviyesinde

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüzölçüm yüzde 30,2 arttı.

Böylece, bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 20 bin 135 binaya yapı kullanma izin belgesi verilirken, 130 bin 152 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

2025 yılı ikinci çeyreğinde toplamda 27 milyon 199 bin m²’ye yapı kullanma izin belgesi verildi. Topla yüzölçümün, yüzde 85,5’i belediyer, yüzde 14,5’i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

2025 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,4 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.