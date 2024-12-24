İpek Kıraç anlattı: Suna’nın Kızları Dayanışma Ağı büyüyor

Suna’nın Kızları’nın geride kalan üç yıldaki kazanımlarını aktaran Kıraç, gelecek üç yıla dair stratejik hedeflerini paylaştı. Üç yıl içinde 12 bin çocuğa ulaşan güvenli öğrenme alanları oluşturmayı başardıklarının altını çizen İpek Kıraç, “Yeni dönemde kolektif olarak programlar ve modeller üretmeye, sistemsel dönüşüm için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz,” dedi.

Ünlü iş insanı Suna Kıraç’ın vizyonunu yaşatmak amacıyla 2021 yılında kurulan Suna’nın Kızları, çocukların güvenli ve destekleyici eğitim ve öğrenme imkânlarına erişmeleri ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarını sağlayacak bir ekosistemin oluşmasına yönelik çözümler geliştiriyor.

Kolektif etki yaklaşımıyla oluşturdukları çözüm ve destek toplulukları ve ortak uygulama sahalarıyla, üç yıl içinde 12 bin çocuğa ulaşan güvenli öğrenme alanları oluşturmayı başardıklarının altını çizen Kıraç, kız çocukların eğitimde, toplumda ve karar alma süreçlerinde daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Yeni dönemde hedef: Çocukları Destekleyen Mahalleler

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında afet bölgelerinde kurduğu Çocuk Yaşam Merkezleri ile çocuklar için güvenli öğrenme ve sosyalleşme alanları oluşturan Suna’nın Kızları, yeni dönemde bu alanları hayatın geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Çocukların temas ettiği her yerin güvenli ve destekleyici olabilmesi adına çalışmalarını Çocukları Destekleyen Mahalleler yaklaşımı ile güçlendireceklerini paylaşan İpek Kıraç, “Yeni dönemde Çocuk Yaşam Merkezlerimizde edindiğimiz deneyimi, Çocukları Destekleyen Mahallelere taşıyacağız. Çocukların her açıdan desteklenebildiği bir ekosistem oluşturmak için çocuklar başta olmak üzere öğretmenlerden ebeveynlere kadar çocukların çevrelerindeki tüm aktörleri kapsayan, çok paydaşlı topluluklar oluşturmaya çalışacağız,” dedi.

İpek Kıraç, kolektif etki yaklaşımının önemini vurguladı

Suna’nın Kızları’nın kolektif etki yaklaşımıyla oluşturduğu çözüm ve destek toplulukları bugüne kadar hayata geçirilen program ve modellerin temel taşı oldu. Kolektif etki yaklaşımının önemini vurgulayan Kıraç, "Depremlerden sonra çok hızlı şekilde sahadaki ihtiyaca yanıt verebilecek çözümleri topluluklarımız sayesinde ürettik. Bu süreç bize, topluluklarımıza yatırım yapmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeni dönemde kolektif olarak programlar ve modeller üretmeye, sistemsel dönüşüm için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz program ve modellerin ihtiyaç temelli şekilde uyarlanarak yaygınlaşabilmesi için mahalle temelli yerel toplulukların oluşturulmasına yatırım yapacağız,” diye konuştu.

Suna’nın Kızları; Türkiye'de sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş iş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında 2021 yılında hayata geçirildi. Çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Suna’nın Kızları; 31 sivil toplum oluşumuyla ortak amaçlar ve göstergeler çerçevesinde birlikte çalışarak kız çocuklarının özgün ihtiyaçlarını gözetiyor; tüm çocukların var olan hizmetlere erişmelerini kolaylaştıran ve onları güçlendiren programları destekliyor.