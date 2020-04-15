İpotekli konut satışları yüzde 90,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışlarında yüzde 90'lık artış

Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 34 bin 89 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 34 bin 089 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 74 bin 581 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 407 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,6 oldu. Ankara 9 bin 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 023 konut satışı ile İzmir izledi.

Diğer satış türleri sonucunda 65 bin 341 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 003 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.