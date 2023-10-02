Irak-Ceyhan Petrol Boru Hattı faaliyete geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

2.10.2023 09:25:000
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Irak-Ceyhan Petrol Boru Hattı faaliyete geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Ceyhan petrol boru hattının bu hafta tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.

Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda konuşan Bayraktar, hattın 6 Şubat depremlerinin ve ardından yaşanan sel felaketlerinden hasar gördüğünü anımsattı. Hattın bugün itibarıyla çalışmaya hazır hale getirildiğini belirten Bayraktar, “Bu hafta içinde, yeniden faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına gaz tarafı için yarım milyon varil tedarik edebilecek olan Irak-Türkiye boru hattını işletmeye başlayacağız” dedi.

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