İran Riyali'ne "yaptırım" darbesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye sokulduğunu açıklamasıyla birlikte, İran riyali serbest piyasada Pazar günü ABD dolarına karşı rekor düşük seviyeye indi.

Gayriresmi piyasaları takip eden döviz kuru sitesi Bonbast.com’un verilerine göre, bir dolar 267,800 riyalden 273,000 riyale kadar çıktı.

İran ABD’nin kararını “geçersiz ve yasadışı” olarak reddetti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cumartesi günü Güvenlik Konseyine ABD’nin deklarasyonu hakkında hiçbir aksiyon alamayacağını, zira konu üzerinde “bir belirsizlik durumu olduğunu” belirtti.

Nükleer anlaşmanın tarafları olan Fransa, İngiltere ve Almanya Pazar günü yayınladıkları bildiride BM yaptırımlarını tekrardan uygulamak için alınan herhangi bir karar ya da aksiyonun “yasal bir yaptırım kapasitesine sahip olmayacağını”, çünkü Washington’ın 2015 Nükleer Anlaşması sırasında kabul ettiği mekanizmayı kullandığını, fakat 2018’de ABD’nin bu mekanizmadan çıktığını belirtti.

Ancak Trump, herhangi bir ülkenin İran’a koyulan yaptırımları ihlal etmesi halinde yaptırımla karşılaşmasını sağlayacak bir kararname çıkarmayı planlıyor.