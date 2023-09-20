İş Bankası, Greeneco Enerji'nin yarısını devraldı

Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50'lik payı, 130 milyon 909 bin 744 dolar karşılığında Türkiye İş Bankasına devredildi.

20.09.2023 21:32:030
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İş Bankası, Greeneco Enerji'nin yarısını devraldı

İş Bankasından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız yönetim kurulunun 15 Eylül tarihli kararıyla genel müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50 oranındaki payının 130 milyon 909 bin 744 dolar bedelle bankamıza devri gerçekleştirilmiş olup, Acarsan Makarna Grubu'na 31 Mart 2026'ya kadar belirli koşullarla geri alım hakkı tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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