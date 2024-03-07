İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka markası" seçildi

Türkiye İş Bankası, Brand Finance'ın açıkladığı bankalar listesinde Türk bankaları arasında birinci oldu.

7.03.2024 15:45:400
Paylaş Tweet Paylaş
İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka markası" seçildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance'nın bankacılık sektöründeki en değerli markaları sıraladığı 2024 yılına ilişkin "Banking 500" raporunda İş Bankası, Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Canon’dan kadınlara iş hayatında kariyer desteği

Canon’dan kadınlara iş hayatında kariyer desteği

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - 7 Mart

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - 7 Mart

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yükseldi

İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka markası" seçildi

İş Bankası "Türkiye'nin en değerli banka markası" seçildi

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Sebep yapay zeka mı?

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Sebep yapay zeka mı?

Yorum Yaz