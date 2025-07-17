İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

Türkiye İş Bankası, yatırım fonu satışlarında işlemin tamamlanmasını beklemeden nakit ihtiyaçlarını karşılamaya olanak sağlayan "Fona Anında Nakit" ürününü hizmete sunduğunu duyurdu.

17.07.2025 15:57:480
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İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla banka müşterileri, İşCep üzerinden verdikleri yatırım fonu satış talimatları karşılığında fonun bozulma süresi dolmadan anında nakit kullanabiliyor.

Hız ve esneklik sağlaması hedefleniyor

Yatırımcıların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu kredi ürününün, fon satış işlemlerinde hız ve esneklik sağlaması hedefleniyor.

Fon satış talimatının verilmesi sırasında veya işlem gerçekleşme gününe kadar İşCep uygulaması üzerinden Fona Anında Nakit talebi oluşturulabiliyor. Müşterinin onay vermesiyle birlikte talep edilen tutar anında hesaba aktarılıyor. Fonun satışı gerçekleştiğinde ise kullanılan kredi tutarı otomatik olarak kapatılıyor.

Uygulamadan, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören ve kurucusu İş Portföy olan ileri valörlü ve Türk lirası cinsinden fonlara sahip yatırımcılar yararlanabiliyor.

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