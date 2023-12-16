İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı

KAP'a yapılan açıklamada, bankanın 10 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar artırılarak kayıtlı sermaye tavanı olan 25 milyar liraya yükseltileceği bildirildi.

16.12.2023 12:59:160
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İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı

Türkiye İş Bankası AŞ 10 milyar lira tutarındaki sermayesini 15 milyar artırarak 25 milyara çıkaracağını duyurdu.

Türkiye İş Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 10 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar artırılarak kayıtlı sermaye tavanı olan 25 milyar liraya yükselteceğini bildirildi.

Açıklamada, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verileceği, esas sözleşmenin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadiline ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtildi.

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