İş Bankası'ndan sendikasyon kredisi anlaşması

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), 800,5 milyon dolar ve 331,1 milyon euro tutarında, toplam 1,1 milyar dolar eşdeğerinde 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bankanın 800,5 milyon ABD Doları ve 331,1 milyon Euro tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada "Sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilimi için SOFR+%1,50, Euro dilimi için Euribor+%1,25 olarak gerçekleşti" dendi.



