İş dünyası CEO Club'da 2022 Ajandasını konuştu

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un açılış konuşmasıyla başlayan online etkinlik, Türkiye’nin dev gruplarının 2022 planlarına ve yeni dönem yatırım hedeflerine ışık tuttu.

Panelde 2021 yılının tüm zorluklarına rağmen bir önceki yıla göre büyümelerle kapanacağı ve 2022 yılında sürdürülebilirlik ana eksen olduğu yatırımların hızlandığı bir süreç olacağına işaret edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi sonrası şirketlerin dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verdi. Engin Aksoy, şunları söyledi: “Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz: Birincisi, ‘bağlantı’ yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi ‘bulut teknolojileri’, üçüncüsü ‘yapay zeka’. Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli.

TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 2020’de ülkemizde dijitalleşme yatırımları %35 arttı. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacak. Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi Vodafone’un yeni müşteri alımlarının yaklaşık %20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran %50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık %30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi de artırdı. Örneğin, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyon oldu. Vodafone Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık %20'lik artış yaşandı. Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’ panelinde ise Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr.Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı ve şu mesajları verdi:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak dijital bir toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerin bu yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Holding olarak 2022 yılında dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme bekliyoruz. Teknoloji bazında katma değerli işlere yatırıma devam edeceğiz. Doğan Yatırım Bankası’yla 2022’de klasik yatırım bankacılığının yanı sıra fintech platformu olmayı hedefliyoruz. Yurtdışında mevcut iş kollarımızı büyütmek adına yatırımlarımız olacak.”





Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Ana işlerimizde büyümenin dışında yeni start up’ları da takip ediyoruz. Yeniçağın işlerinde yatırım yapmaya devam etmek çok önemli ama organik büyümeyi de önemsiyoruz. Sürekli gelişimin anahtarı olarak işimize farklı açılardan bakarak ilerliyoruz. Dijitalleşmeyi hiçbir zaman kaçırmayız. Bunu kültür ve zihniyet değişimi olarak öngörüyoruz.'

Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, “Akkök olarak enerji, kimya ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. 2021 yılı için farklı endüstrilerde faaliyetteyseniz tekbir tarif yapmak zor olur. Bu yıl ciroda yüzde 20-25 civarı artış olacağını öngörüyorum. Pandemi öncesi dönemi yakalamadık ama oraya doğru ilerliyoruz.”



Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, “Bu yıl döviz bazlı yüzde 35 büyüme öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte ise istisnasız her işimizde yatırım planımız var. ‪2022-2024‬ arasında sürdürülebilir ve karlı büyüme hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Bütün yatırımlarımızda olmazsa olmaz olan konuların başında ise sürdürülebilirlik geliyor.”



Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, “Yurtdışı ve yurtiçinde devam eden yatırımlarımızın toplam tutarı 5 milyar dolar. İskenderun’da 2,5 milyar dolar bütçeyle özel sektörün en büyük yatırımlarından birini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl devreye girecek bu yatırımla 4 milyon ton yassı çelik üretimi yapacağız. Ciro ve tonajda bu yıl yüzde 15 büyüme öngörüyoruz. İki yıldır büyümeyi başardık, 2022’de de dinamik yönetimle bunu başaracağımıza inanıyorum.”