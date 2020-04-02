İş dünyası evden nasıl çalışıyor?

İş dünyasının pek çok temsilcisi, artık işi evden yönetiyor. Liderler evde yaşamlarını, evden nasıl çalıştıklarını ve hasta olmamak için aldıkları önlemleri CEOLife’a anlattı.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Evdeki CEO’lar zamanlarının büyük kısmını evde geçirseler de zaman zaman dışarı çıkmak durumunda da kalabiliyorlar. Dışarıyla temas sonrası kendilerini ve ailelerini korumaya özel önem veriyorlar. Bu isimlerden biri de Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu, evdeki hijyeni sürekli korumanın dışında, dışarıdan gelen tüm paketleri temizledikten sonra kullandıklarını söylüyor. Börekçioğlu, “Evin her odasında el dezenfeksiyonu var. Ayrıca ciddi bir sabun/maske stoğu yaptığımızı itiraf ediyorum” diyor.

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, hijyen konusuna oldukça dikkat ediyor, tüm önlemlerini alıyor. Yener, “Evden çıkmıyor, ailemi, çalışanlarımı ve sevdiklerimi de sosyal izolasyon konusunda sık sık bilgilendiriyorum. Yakın temastan kaçınıyor, evime ziyaretçi kabul etmiyor ve herhangi bir yakınımı da ziyaret etmiyorum” diyor.

“KÜLTÜRÜMÜZDE VAR”

WPP şirketlerinden Geometry ve Hogarth WW CEO’su Alper Üner, evde tek başına kalıyor. Üner de hijyene özel önem veriyor. Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, ellerini sık sık yıkıyor ve kolonyasını yanından hiç eksik etmiyor. Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Aslında kültür olarak hijyene önem veren bir toplumuz. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarmak, eve gelir gelmez ellerimizi yıkamak, kolanya ikram etmek gibi kültürümüze işlemiş alışkanlıklarımız var. Bunların bugünlerde çok faydasını göreceğiz” diyor.

Zyxel Türkiye Genel Müdürü Tuğba Şişik, kolonya, antibakteriyel sıvı sabun, yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü çözeltiyle virüsleri yok ediyor. “Alkol içeren ıslak mendiller ve antiseptiklerle hijyeni üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce karbonatlı ve sirkeli suda bekletiyorum. Ev temizliğinde ise çamaşır suyuyla hijyen sağlıyorum” sözleriyle anlatıyor.

TOPLANTILAR ONLINE

Artık Zoom, Skype gibi görüntülü canlı toplantı olanağı sunan uygulamalar öğrencisinden öğretmenine çalışanlara ve CEO’lara herkesin hayatına girdi. Bu süreçte Zoom’un şirket değeri onlarca milyar dolara ulaştı. İş dünyası evden toplantılarını bu platformların yardımıyla gerçekleştiriyor. Civtec Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, çalışmalarını dijital ortamda sürdürdüklerini söylüyor ve “İletişimimizi, rapor takiplerimizi mail ortamında evden sağlıyoruz. Toplantılarımızı yine dijital ortamda kişi sayısına göre uygun programlar kullanarak gerçekleştiriyoruz. Kalabalık toplantılar için Zoom kullanıyoruz. Daha az katılımlı toplantılar için Skype ve Whatsapp kullanıyoruz” diyor.

İnsu Teknik Ortağı Mike Behmoaras, bu süreçten sonra iş yapış biçimlerinin değişime uğrayabileceğini ve belki de evden çalışmanın yeni dünya düzeninde ağırlıklı olacağını öngörüyor.

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, video bağlantılar sayesinde işlerini konuşma fırsatlarının olduğunu söylüyor ve “Hem de sosyalleşme anlamında ihtiyaç gidermiş oluyoruz” diyor. Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, toplantılarını WEBEX programı üzerinden video konferans yoluyla çoklu olarak gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ

Salgına yakalansak bile sağ çıkmak için bağışıklığın öneminin herkes farkında. Bu nedenle herkes beslenmesine dikkat ediyor. Örneğin İyzico CEO’su Barbaros Özbugutu sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve su tüketmeyi çok önemsiyor. “Yemek yaparken veya dinlenirken podcast dinlemek de çok keyifli oluyor” diyor.

Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu, “Özellikle C vitamini, gümüş suyu, ekinezya vitamin haplarına ek olarak beslenme düzenimizde de bitkisel beslenmeye ağırlık vermeye başladık. Uyku düzenine dikkat ediyoruz. Bağışıklık sistemini desteklemek adına herkes erken yatıp erken kalkıyor” diyor.

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, düzenli beslenme ve en az 7 saat kaliteli uykuya ve spora önem verdiğini söylüyor.

Mars Investment CEO’su Hakan Bucak, sporun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Işın Sağlam ise zamanın kişinin kendini tanıması için en büyük fırsat olduğuna dikkat çekiyor ve “Fırtına bitip güneş açtığında, yeni doğan güne umutla bakmalıyız” diyor.

Somfy Türkiye Genel Müdürü Semih Görür, bu dönemde zencefil ve propolis kullandığını söylüyor.

HOBİLERE DAHA ÇOK ZAMAN

Evde çalışma her ne kadar devam etse de trafikte kaybedilen zaman ve etkinlik programları yapılamadığı için herkesin artık hobilerine de ayıracak zamanı var. ÇiçekSepeti CEO’su Emre Aydın, evde kaldıkları sürece öncelikli olarak hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirtiyor. Telefonunu ve bilgisayarını dezenfekte ürünleriyle düzenli olarak temizlediğini söyleyen Aydın, hobilere de zaman ayırmak için zaman olduğunu söylüyor. Aydın, “İnsanların, evde vakit geçirme sürecini kendilerine yatırım yapmak için kullanabileceklerini düşünüyorum. Okumak, yazmak, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni bir hobi edinmek hatta basit egzersizlerle evde spor yapabilmek için vakitlerini kullanabilirler” diyor.

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, “Benim gibi resim, örgü ve okuma dahil pek çok hobisi olan biri için evde olmak bulunmaz bir nimet. Dolapları ve çekmeceleri yeniden yerleştirmek de farklı bir mutluluk veriyor” diyor.

VMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediçeler, ofis ortamına kıyasla daha yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söylüyor ve “Video konferanslar zaten hayatımızın bir parçasıydı ancak şimdi toplantılarımızın tamamını bu şekilde yaptığımız için çok daha büyük bir parçası haline geldi. Çalışma sistemiyle ilgili en önemli konu, iş saatleri içinde ara verebilecek zamanlar belirlemek” diyor.