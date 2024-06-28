İş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

"Yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı hızlanacak"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak. Türkiye'nin gri listeden çıkması için yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

"Uluslararası arenadaki olumlu yansımaları göreceğiz"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek. Ekonomimizin gücüne güç katmak ve itibarını korumak için çabalayan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

YASED Başkanı Aksoy: Ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, FATF tarafından yapılan değerlendirmeyle Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.

Bu durumun, Türkiye'nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomiyle etkileşimini ve entegrasyonunu artıracağını kaydeden Aksoy, FATF Genel Kurulu'nun, 21 Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye aldığını hatırlattı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, gri listede yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor."

Engin Aksoy, Türkiye'nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF'ın 28 Haziran itibarıyla Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydederek, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bankaların ve finansal kurumların Türkiye'ye güveninin artacağını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek. Mali Eylem Görev Gücü'nün aldığı karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası. 2028 ihracat hedeflerimiz çerçevesinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kararın bizim için önemi büyük. Yeni yatırım fırsatları için heyecanlıyız. Kararın ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Bilhassa yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasını müteakip ekonomi politikalarında daha şeffaf ve daha açık iletişimli bir döneme geçilmesi, ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliğini gözle görünür bir şekilde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin CSD risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının yukarı yönlü revizyonlarının söz konusu gelişmelerin en açık belirtileri olduğunu kaydeden Asmalı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bilhassa terörün finansmanı ile mücadele noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz, böylece haksız bir ithamdan da kurtulmuştur. Bu vesileyle, gecikmeli de olsa hakkın yerini bulmasından MÜSİAD ve iş dünyası olarak memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

"Bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin eli güçlenecek"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye şimdi hak ettiği yerde. 2,5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi." ifadesini kullandı.

Avdagiç, "Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise son dönemde atılan kararlı adımlar sayesinde FATF'in Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardığına değinerek, bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin elinin güçleneceğini belirtti.

Bu kararla uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkanının yeniden oluştuğunu kaydeden Aydın, "Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde bu kararında olumlu anlamda dönüşleri olacaktır. Bu da uluslararası arenada Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Bu başarıda emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini tebrik ediyor, istikrarlı politikalarının arzulanan ekonomik veriler elde edilene kadar sürmesi temennisinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını, gerek markaları gerekse ülke ekonomisi için çok önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.

FATF'ın aldığı bu kararın, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk firmalarıyla çalışma isteğini artıracağını vurgulayan Öncel, "Ülkemizin hak etmediği listeden çıkarılması markalarımızla ilgili algının güçlenmesine de mutlaka önemli katkı sunacak. Markalarımızın dünyaya sağlam adımlarla açılması ve yeni yurt dışı ortaklıklar yapabilmelerinin yolunu açan kararın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.